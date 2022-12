La llevó a su casa con la excusa de sacar plata, pero la amenazó con unas tijeras y abusó de ella

La víctima estaba departiendo con una amiga y el sujeto, a quien luego acompañó supuestamente a comprar licor. Sin embargo, todo terminó en una pesadilla.

La mujer se subió a la moto del hombre, luego que este le dijo que fueran a un estanco para obtener más licor, debido a que ya se estaba acabando el que consumían.

Después de media hora y mientras su amiga esperaba a que regresaran, el sujeto llevó a la joven a su apartamento con la excusa de que iba a sacar el dinero para comprar las bebidas.

Sin embargo, según la denuncia presentada ante la Fiscalía, el hombre la tomó por la fuerza una vez entraron al inmueble y la llevó hasta una habitación.

"El hombre comenzó a golpearla y le tapó la boca para que no se oyeran los gritos. Posteriormente, tomó unas tijeras amenazándola con cortarla en la cara si no tenía relaciones sexuales con él", informó el ente investigador.

Pero todo no terminó allí. De acuerdo con la denuncia de la víctima, el hombre la desvistió a la fuerza y la amenazó de muerte si lo denunciaba.

Posteriormente, la mantuvo encerrada durante siete horas en la vivienda. Luego, se la llevó en la moto y la dejó cerca de la casa de ella.

Pero la mujer no se dejó intimidar del abusador y decidió denunciarlo, por lo que se dirigió hacia la estación de Policía del barrio Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en el oriente de Cali y donde reside.

Después, una patrulla llegó hasta la residencia del violador, donde la víctima lo señaló. No obstante, cuando parecía que se iba a entregar, el hombre intentó huir.

"Él les aseguró a los agentes que los acompañaría, pero debía sacar los documentos de identidad. Mientras tanto trató de huir por la parte de atrás de la casa. Los agentes lo persiguieron y lo capturaron en una residencia vecina donde intentó refugiarse", afirmó la Fiscalía.

La víctima fue llevada al Hospital Carlos Holmes Trujillo para que le valoraran las heridas que sufrió tras los golpes que le propinó el abusador, quien fue enviado a la cárcel por el delito de acceso carnal violento.