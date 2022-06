“La maldad existió, pero hay personas que decidimos perdonar”: hijo de diputado del Valle

Hace 15 años se conoció la noticia de la muerte de los 11 diputados del Valle que habían sido secuestrados por la ahora extinta guerrilla de las FARC. Hoy, como cada año, los familiares se reunieron en la Asamblea nuevamente para recordarlos.

“Creemos que la memoria debe continuar para que esto no se vuelva a repetir. Ha sido un proceso muy difícil, pero todos en la reconciliación, en el perdón, vamos a forjar la verdadera paz”, subrayó el padre José Eugenio Hoyos, hermano del exdiputado Jairo Hoyos.

Y es que el dolor sigue vivo, como lo relata la madre del exdiputado Carlos Alberto Charri. “Me he conformado un poquito, pero no puedo olvidar nunca todo esto”, lamenta Celmira Charri.

Sebastián Arismendi, hijo de Héctor Fabio Arismendi, señala que no se pueden olvidar de sus seres queridos: “Estos actos para nosotros siempre son para recordar, no solo a la comunidad vallecaucana, sino a todo el país, que sucedieron unos hechos atroces. Que el país tiene que conocer no solamente que la maldad existió, existe, sino que hay personas, como nosotros, que decidimos perdonar”.

Desde la Iglesia Católica aseguran que estos actos traen perdón, reconciliación y reparación para las familias.

“Sin duda alguna el perdón es sanador, el perdón sierra heridas, el perdón nos hace descubrir en el otro al hermano, el perdón nos posibilita vivir el futuro con ilusión, con esperanza”, subraya monseñor Luis Fernando Rodríguez, arzobispo coadjunto de Cali.

La ceremonia terminó con la lectura de un manifiesto de los hijos de los 11 diputados asesinados en cautiverio el 18 junio 2007.