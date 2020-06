La mención de Marc Anthony a Greeicy Rendón que le produjo a la caleña un grito de victoria

Greeicy Rendón sigue escalando en su carrera musical a pasos agigantados. Ni la llegada del COVID-19 impidió que terminara de producir su último sencillo: Los Besos, que en tan solo dos meses de publicación ya cuenta con más de 38 millones de reproducciones en YouTube.

Y es que no es para menos, la caleña sigue ganándose el corazón de muchos con su talento y arrolladora personalidad, cualidades que la llevaron este viernes 26 de junio a que la compañía VEVO la invitara a hacer el Set The Mood, con un top cinco de sus canciones favoritas.

Al preguntarle sobre la ‘canción que pone antes de empezar la fiesta’, la artista confesó que no asiste a muchas, pero se goza sus shows como si lo fueran.

Resaltó que antes de salir a la tarima, mientras se prepara, escucha el repeat de ‘Este loco que te mira’, de Marc Anthony.

Fue cuestión de horas para que el artista replicara la publicación de VEVO y etiquetara, agradecido, a Greeicy Rendón en sus cuentas oficiales con un: “Esooooo”.

Su mención puso tan nerviosa a la caleña que, muy emocionada, dio un grito de victoria.

“Perdón, puedo parecer muy montañera, pero nunca en la vida me habían sudado tanto las axilas y me había sentido tan nerviosa como cuando vi que Marc Anthony me mencionó”, expresó Greeicy.

La mención de Marc Anthony a Greeicy Rendón

El resto de recomendaciones musicales de la cantante fueron:

