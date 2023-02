La millonada que necesita familia para repatriar cuerpo de caleño que murió cruzando a EE. UU.

Un joven caleño murió tratando de cruzar desde México a Estados Unidos por el caudaloso río Bravo. El 2 de diciembre del año pasado fue el último día en el que la familia de Juan Pablo Montoya Tonuzco supo de él y pasaron dos meses para volver a tener noticias, desafortunadamente poco alentadoras.



La travesía de este barbero inició en julio de 2022, cuando atravesó el Tapón del Darién con la intención de llegar a suelo mexicano. Se radicó allí tres meses y en el último mes del año buscó continuar su periplo hacia Estados Unidos, en busca del llamado sueño americano.

Su viaje lo llevó hasta la ciudad de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, un paso utilizado por muchos para cruzar ilegalmente. Allí, el joven caleño murió ahogado por el peligroso caudal del río Bravo.

La familia de Juan Pablo Montoya no se enteró sino hasta el 4 de febrero del trágico final y lo que ha hecho más profundo el dolor es que el trámite para repatriar el cuerpo.

Es demasiado costoso. El abogado nos dice que nos cobran 27 millones de pesos y no tenemos ayuda, solamente de las personas que nos han podido colaborar, pero es demasiado dinero Madre del joven caleño ahogado

Sus allegados piden ayuda a la Cancillería para poder regresar a este joven y darle cristiana sepultura en su tierra natal.

Ecuatoriana perdió a su esposo en el río Bravo

En la misma zona donde el joven caleño murió, hace poco se había registrado un drama similar, el de una familia ecuatoriana, conformada por papá, mamá e hijo, que perdió a uno de sus integrantes por la corriente caudalosa del río Bravo.

Llegando al Puente I, en Piedras Negras, Coahuila, Patricio Bonilla tomó a su esposa Marisol Caguana de la mano y a su hijo Yonathan se lo montó en hombros. Ninguno de los tres sabía nadar. “Él iba adelante, me cogió de la mano y cruzábamos, y cuando él ya sintió profundo él me jaló de la mano y empezamos a ahogarnos y la mochila fue la que me flotó a mí", relató Marisol Caguana.

Marisol vio cómo su esposo se hundía en el agua y a su hijo de 5 años perdiendo la injusta batalla. No obstante, logró tomar al pequeño y ponerlo a salvo: “Me di la vuelta y a mi hijo le vi sangrándose, bien morenito, le vi los ojitos ya blancos; la pielcita bien negra. Me desesperé mucho y llevé a mi hijo a una piedra; le aplasté el pecho y le di respiración boca a boca”.

La mujer, ahora viuda, contó que se habían ido sin ningún tipo de ayuda o recomendación. Fue un video de TikTok el que la familia migrante tomó como ejemplo para atravesar por ese tramo.