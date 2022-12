La millonaria recompensa que ofrecen en Palmira por autores de homicidio de mujer dentro de iglesia

Expertos de la Sijín adelantan investigaciones con el fin de que el crimen, registrado en medio de celebración religiosa, no quede en la impunidad.

El hecho ocurrió en momentos en que un joven se refugió en una iglesia cristiana, para evitar el ataque de dos hombres en motocicleta que le acababan de hurtar su bicicleta. Sin embargo, los delincuentes dispararon indiscriminadamente y uno de los proyectiles alcanzó a una de las asistentes al culto, quien falleció de manera inmediata.

"La Policía Nacional solicita el apoyo al señor alcalde municipal y se establece una recompensa de hasta de $10 millones a las personas que nos den información que sirva para establecer una responsabilidad del sicario que segó la vida de esta mujer", indicó el coronel Mauricio García, comandante de la Policía de Palmira.

Cabe recordar que este lamentable caso se registró en la noche del pasado jueves, en la carrera 21 #25A-07 del barrio El Sembrador de este municipio. La víctima fue identificada como Yuri Viviana Hurtado, de 25 años.

"Se asignarán expertos en policía judicial, los cuales se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para buscar que este homicidio no quede en la impunidad. No descansaremos hasta que no se dé con el paradero de los responsables de este crimen tan reprochable", sostuvo la Policía del Valle del Cauca en un comunicado.

El coronel García señaló, además, que en lo corrido del año se han registrado 116 homicidios en Palmira, de los cuales, gracias a las indagaciones adelantadas por las autoridades, se ha logrado establecer los culpables de más de 50 de estos casos.

