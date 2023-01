La molestia de deportistas por trabajos de retroexcavadora en parque ecológico  

La máquina, aparentemente, estaba abriendo paso a una carretera de forma irregular, según la comunidad, porque se trata de una zona de conservación.

Un video enviado a la sección de 'El Periodista Soy Yo' de Noticias Caracol, evidenció la molestia de varios deportistas que frecuentemente visitan el Cerro de la Bandera, en Cali, ante trabajos que adelantaba en el lugar una retroexcavadora.

"Nos encontramos con esta belleza de máquina destruyendo la vía. Primero me dijeron que era para que los bomberos pudieran subir apagar incendios, luego me dijeron que era para subir guaduas. No entiendo para qué guadua si es un parque ecológico”, dijo el señor Roberto, quien compartió la denuncia.

En las imágenes se observa cuando el ciudadano le pregunta al empleado que conduce la máquina quién lo había contratado y esta persona señaló que no sabía nada, que él solo cumplía con su labor.