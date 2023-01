La Navidad rodante que se inventó un taxista para atraer pasajeros y amenizar su recorrido

El conductor lo hizo con el fin de innovar en la prestación del servicio. Su taxi es la sensación entre este gremio del transporte público. Conózcalo.

A ritmo de villancicos y con pesebre a bordo, Gustavo Barona Gaviria, un taxista de vieja data en Cali, se desplaza por las vías trasportando pasajeros. Asegura que la época navideña es la oportunidad para compartir las tradiciones.

“Esto llama mucho la atención, más que todo del turista, a quien le ha gustado mucho esta novedad de ver un pesebre en un taxi, porque yo no lo he visto en otras partes. Para ellos, es una novedad que no han visto y la llevan a otros países”, señala.

Su objetivo es que los pasajeros que se suban a su carro vivan una experiencia distinta y que prefieran tomar un taxi, a pedir otro tipo de vehículo a través de las aplicaciones móviles de transporte.

“Enseñarle a la gente que si uno comparte, uno recibe. Entonces, me trae alegría, porque yo sé que voy a hacer feliz a muchos niños y a mucha gente, porque, cuando usted se siente feliz, transmite una alegría excelente para todos”, comenta.



Algunos de los colegas de don Gustavo reconocen su esfuerzo para prestar un servicio diferencial que le permita atraer más pasajeros y hacerle frente a la competencia.

“Con tanto Uber y toda esa vuelta con las plataformas, entonces, uno tiene que ser creativo y esto es como una cosa buena para el pasajero”, afirma el taxista Hugo Alberto Cortés.

En ese sentido, los usuarios que ya han abordado este taxi navideño en la capital del Valle del Cauca también resaltan esta particular innovación, que, además, resulta contagiosa.

“Realmente le da uno la motivación para asumir la temporada de navidad. Eso es muy bacano. Apenas de Cali, eso es Cali”, afirma el pasajero Jaír Ramírez.

En la Sucursal del Cielo los contrastes no dejan de sorprender, como tampoco el taxi de don Gustavo, que podría ser considerado el más navideño de Colombia.

