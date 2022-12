La nueva estrella de Disney que llega a Cali en sus patines para conquistar a su gente

La actriz mexicana y protagonista de una exitosa serie juvenil estará en concierto este fin de semana junto con su elenco. Hablamos con ella.

Karol Sevilla se presentará el próximo sábado 23 de abril en la Plaza de Toros de Cañaveralejo, ubicado en el sur de la capital del Valle del Cauca. Brindará un espectáculo preparado con “muchísimo amor” y que los asistentes podrán disfrutar como si estuvieron viendo un capítulo de la televisión.

Karol, con tan solo 17 daños, es una de las nuevas estrellas de Disney Channel gracias a su interpretación de Luna Valente en el programa Soy Luna, que esta semana estrenó su segunda temporada.

Luna es una joven que debió abandonar su país ante una propuesta que recibieron sus padres y se refugió en sus patines, su gran pasión, para adaptarse a su nuevo mundo, donde encontrará nuevas amistades, su primer amor y descubrirá su verdadera identidad.

Karol Sevilla asumirá su papel de Luna ante el público caleño y, con sus patines puestos, promete no solo encantarlo, sino trasmitir su mensaje sobre el valor de la vida en show que también incluye Barranquilla, Bogotá y Medellín.



¿Qué expectativas tienes con tu visita a Colombia, sobre todo a Cali?

Es la segunda de vez que voy a Colombia, aunque es la primera vez para hacer un show. Estoy muy contenta y emocionada por llegar y saber más de todas las personitas que me ven.

Me dijeron que en Cali gritan mucho, que las personas son muy cariñosa e increíbles y que la ciudad es hermosa. Ojalá tengamos la oportunidad de recorrer un poquito y conocer, pero si no se puede, ya tendré que ir en vacaciones.



¿Qué tipo de espectáculo verán los caleños el próximo sábado?

Pueden esperar un gran show que está preparado con muchísimo, muchísimo amor. Va a ser como si estuvieran viendo un capítulo en la televisión. Esto va a ser en vivo, van a ser parte de este capítulo.

Vamos a cantar, a bailar y a patinar en el escenario. Lo importante es que interactúen con nosotros, pues esto que contamos es un sueño de Luna. Así que van a poder traspasar por todos los sentimientos, por las malas, los chicos, la relación entre Simón y Mateo, con Luna.



A propósito de Soy Luna, ¿qué novedades trae el programa para su segunda temporada?

Está buenísima, porque Luna ahora va a estar un poco más grande, ya empieza a tomar decisiones. Y la decisión más grande que toma en su vida es saber quién era en realidad Luna Valente.

Como saben todos, ella es adoptada y no tenía ningún interés en saber quiénes eran sus padres biológicos, pero, en esta segunda temporada, le entra esa curiosidad y va a ir en busca de saber quién era.

Simón va a estar detrás de ella ayudándola. Van a poder interactuar un poco con Luna en ese secreto que va a estar increíble. Ella va a conocer un personaje dentro de la mansión que va a ser Roberto Carnaghi y va a estar ahí con una conexión muy linda con Luna, de familia.



Eres una artista muy joven y aún en crecimiento, ¿qué tanto te ha cambiado Soy Luna como persona y actriz desde que decidiste encarnar el personaje?

He crecido mucho en ambos aspectos. Tan solo irme a vivir a otro país (de México a Argentina) ya requiere ser otra persona y ver la vida de otra manera, porque vuelvo a vivir con mi mamá y es un crecimiento diferente.

Obviamente, el proyecto, porque llego como si fuera un poquito famosa y, ahora con Soy Luna, ver mi cara en todos lados, en una playera, en los pantalones, en los zapatos, y aparte en toda Latinoamérica y Europa es como “¡Wow! No lo puedo creer”.

Esta plataforma me ha dado la oportunidad con un personaje tan importante y tan lindo. Disfrutar el proyecto con tan solo 17 años me impresiona mucho. Pensé que este proyecto de ser protagonista me iba a llegar más tarde y no a tan temprana edad.

Pese a que ya llevo dos años haciendo Soy Luna, no lo puedo creer, sigo en shock y para mí es un sueño.



¿Cómo es un día de Karol Sevilla?

Todo el día está lleno de locuras. En un día de grabación, me levantó temprano, entró al set, me meto en la piel de Luna, su imaginación.

Grabo todo el día, comemos, tengo entrevistas o llego después a mi casa y grabo videos en mi canal de YouTube. Es un día de aventuras, estoy con mi mamá, siempre me estoy riendo, soy muy ocurrente y cuento chistes.



¿Cómo logra cumplir con sus obligaciones en el colegio y al mismo tiempo ser una estrella de Disney?

El colegio lo hago por internet y ya estoy acostumbrada. Obviamente, quiero hacer una carrera, porque uno no sabe el día de mañana me deje de gustar esto. Luego soy Luna, la actriz, la chica de la televisión.

Yo soy una persona normal, soy una chica que no deja nunca su esencia, siempre trato de ser yo misma y que la gente me conozca como soy. Siempre enseño por mi canal de YouTube que hago lo que me gusta y enseño mis ocurrencias.



¿Hasta dónde va a llegar Luna con sus patines?

Hasta donde pueda. Si ella puede, le encantaría volar. Ella dice que esos patines tienen alas porque, una vez se los pone, no para un segundo. A veces llega un momento donde digo: “Ya quiero bajarme de los patines, ya quiero descansar”. Porque, de verdad, es una locura andando.

Si ella pudiera, recorrería toda Latinoamérica y Europa con sus patines. Si no existieran aviones, se iría en patines a Colombia. Si la ven llegando en patines al hotel, no se preocupen, es normal.



¿Qué mensaje deja el espectáculo que se presentará en Cali y también la serie?

Es el deporte, que nunca lo dejemos. Los celulares, las redes sociales y la tecnología han cambiado mucho eso, pero el deporte es lo más importante. También el valorar la familia, los amigos, las personas que están alrededor es lo más importante.

Uno no se da cuenta de las personas que uno tiene alrededor. Por ejemplo, me identifico mucho con Luna porque estoy pasando la misma vida que Luna. Ella se fue a vivir a otro país y yo también.

Ese es el mensaje. Valorar cada cosa que te pase y llegue a tu camino. Por algo pasan las cosas y, a pesar de las caídas, levantarse con la frente en alto y seguir con tus sueños, además que nada es imposible.



Fotos: cortesía para Noticiascaracol.com