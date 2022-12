La odisea de los enfermos en Buenaventura que buscan alivio en medio del paro cívico

Actualmente, el liquidado hospital del puerto solo funciona como un puesto de salud. Urgencias y unidad de diálisis, las únicas que brindan atención.

Este martes 23 de mayo se cumple el octavo día de paro cívico en Buenaventura y entre los reclamos de los habitantes hacia el Gobierno está el deficiente sistema de salud con el que cuentan.

Pacientes en diálisis explicaron que deben llegar y salir a pie del centro médico, pues no cuentan con transporte, recorren trayectos entre 3 y 4 horas dependiendo del barrio donde residan.

“Hay gente que no tiene para el transporte, muchos se van a pie y aquí estamos luchando por eso. Sobre todo para los que viven muy lejos y no tienen como costearlo”, manifestó María Elena López, paciente de diálisis.

La Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que el hospital del principal puerto de Colombia sobre el Pacífico reabrirá en septiembre próximo.



Hospital de Buenaventura se reabrirá en septiembre, con 7 especializaciones, confirma @DilianFrancisca — Gobernación Valle del Cauca (@GobValle) May 22, 2017