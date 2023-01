La pandemia no fue obstáculo: mujer cumplió 100 años y su familia recurrió a un particular festejo

Aunque no hubo abrazos por cuenta de la cuarentena que busca contener el coronavirus COVID-19 en Colombia, la celebración fue memorable.

Son 100 años de vida los que Elvira Ruiz celebró este fin de semana en Popayán, capital del departamento del Cauca, y en medio de la cuarentena por el coronavirus COVID-19, que no impidió que tuviera un emotivo festejo, así sea marcado por la distancia.

Publicidad

Con alegría, su familia celebra la vida y sabiduría que Elvira le ha transmitido a cada generación. Nació en 1920 cuando apenas se comenzaba la comunicación por vía telefónica. Hoy, 100 años después, el avance de la tecnología le permitió celebrar su cumpleaños por videollamada.

“Feliz, feliz, lástima que no pudieron venir con las señoras, porque la salud está en el alma, está para decirle a Dios: ‘Gracias, Dios mío porque estás conmigo, gracias Señor porque tengo fortaleza’”, dice Elvira.

Mientras que le hacían una serenata virtual, su hija, algunos nietos y bisnietos se acercaron a la puerta a felicitarla.

“Aquí tengo a todos estos tesoros que me dan fortaleza y tengo capacidad para salir y seguir el camino de la vida. Ayer (sábado 25 de abril de 2020), le dije a mi Dios que, eso sí, no me fuera a permitir que se me debilitara mi chocolatera porque esta vale mucho”, comenta.

Publicidad

Y es que justamente en la chocolatera de la que habla Elvira está el recuerdo de los cuatro hijos que ya murieron y de su primer y único amor.

“Fue mi primer amor y tuve a mi tesoro durante 30 años o más y se fue, me dejó. Eso sí, hasta ahora siento que me hace una falta única”, señala la centenaria.

Publicidad

Desde las ventanas, vecinos de Elvirita, como le dicen de cariño, se unieron con aplausos a la conmemoración de los 100 años de vida de esta valiente mujer que le apasiona coser la ropa para sus 28 bisnietos y los cumple en medio de una pandemia sin precedentes en el mundo.