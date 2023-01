“La persona que me contrató falleció”: mujer que coordinó viaje de bus accidentado en Ecuador

La ciudadana fue dada del hospital donde era atendida y dio estas declaraciones. Asimismo, se conoció el reporte médico de otros heridos en el fatídico paseo.

Continúan los enigmas sobre el accidente del bus que viajó desde Cali a Ecuador y en el que murieron 23 personas. Ahora, Claudia Ximena Orozco Córdoba, señalada de contratar el vehículo para el viaje y a quien un familiar habría recogido en el centro asistencial, habló sobre el hecho.

“Primero, no me he volado. Segundo, me mandaron para otra parte. Tercero, a mí me dieron una salida de allá y me cambiaron. Nadie sospechoso fue por mí, eso es cuento”, dijo Orozco Córdoba.



Vea también:

Capturan al conductor del bus que se accidentó en Ecuador y donde murieron 23 personas El testimonio de la mujer es pieza clave en la investigación, ya que da luces sobre qué era lo que hacía el grupo de personas que salió desde la capital del Valle del Cauca y por qué tomó ese rumbo, así como respecto al tema de contratación del automotor siniestrado.

“Contraté un bus para viajar y el bus, o la compañía, presentó contratos falsos, no soy responsable de eso. Contraté un bus, me pagaron para hacer mi trabajo, la persona que me contrató falleció, ya no tengo nada más que decir. El bus se accidentó, no es parte de mi trabajo”, agregó Claudia.

De acuerdo con la señora, su labor simplemente era llevar a las personas, así como contratar el restaurante y el hotel en que se hospedaría. Sin embargo, la pregunta es: ¿quién la contrató para este trabajo?

El grupo de viajeros debía hacer la ruta por Rumichaca, que es la carretera normal para llegar a Ecuador, pero decidió dar una vuelta por el departamento del Huila, llegar a Popayán, desviarse a Neiva y tomar otra vía totalmente distinta. Orozco explicó el porqué de esta decisión.

“¿Por qué cambiamos la ruta? Sencillo, por cambiar de frontera, porque por la frontera de Rumichaca son dos o tres días, y para los costos que se tenían en mente no valía la pena asumir semejantes gastos. A parte queríamos visitar otra parte acá en el Lago Agrio, llegamos muy tarde y por esto nos fuimos a la ciudad de Quito para quedarnos en un hotel y devolvernos”, añadió.



Vea también:

Se conocen las identidades de más colombianos fallecidos tras accidente de bus en Ecuador Cabe resaltar la posición del gobierno ecuatoriano y la solidaridad con las víctimas. Uldar Espinosa, director del hospital San Francisco, a donde fue llevada la señora Orozco tras el hecho, confirmó que ella fue entrevistada por autoridades de Colombia antes de abandonar el centro asistencial.

“Ella fue entrevistada por el agregado policial de la embajada colombiana respecto del motivo del viaje y cómo se había organizado, pero esa información la maneja directamente la embajada. Ella fue dada de alta, vino un familiar a retirarla y ya salió del hospital”, afirmó Espinosa.

En la entidad médica aún permanecen dos pacientes. Una de ellas es Natalia Ramírez. “Ella tiene múltiples contusiones, está en mejor estado. Sin embargo, se le ha mantenido en el hospital por un tema de que es una persona menor de edad. No tiene familia aún identificada, así que se queda en el centro asistencial para darle asistencia sanitaria y también social”, agregó el galeno.

La otra persona interna en este establecimiento es Cecilia Pantoja, de 43 años, quien permanece fuera de peligro. “Tiene un traumatismo en el pecho, un traumatismo en el tórax, por el cual se le mantiene en observación hasta asegurarnos de que esté completamente resuelto”, puntualizó Espinosa.

A todos los pacientes se les brindaron servicios médicos gratuitos y hasta recibieron ropa nueva. Solo en este hospital la atención médica de las tres personas superó los 7.000 dólares.



Vea también: