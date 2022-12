La polémica cláusula con que Arquidiócesis de Cali buscaría eximirse de abusos que cometan los curas

El decreto que fue enviado a cada una de las diócesis del país dice que los sacerdotes deberán asumir responsabilidad en casos de pederastia y no la iglesia.

La Iglesia católica en la capital del Valle del Cauca estaría aceptando de manera voluntaria esta sugerencia.



En ese sentido, al parecer, cada cura deberá firmar el decreto para la Protección de Menores que, según el documento, ayuda a desempeñar con "acierto y diligencia el servicio eclesial, particularmente en lo que refiera al trato pastoral con menores de edad".

“La responsabilidad del cumplimiento de las normas establecidas en el Decreto Arquidiocesano para la Protección de Menores y el Manual de Conducta para la Prevención de delitos de abuso sexual contra menores de edad, recae exclusivamente en mí persona y no en la Arquidiócesis de Cali o la entidad eclesiástica en la que presto mis servicios. Asumo por tanto mi responsabilidad ante los hechos que pudieran imputárseme por incumplimiento de estas directivas, así como de las sanciones civiles y canónicas que mis actos pudieran comportar”, dice el documento.

Frente al tema y en diálogo con Blu Radio, el monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, aseguró que la directriz de este decreto que se expidió en el 2014 no aplica solo a los sacerdotes de Cali.

“Este documento es una sugerencia que se le ha enviado a todas las diócesis y que cada una la estudiará y considerará si debe o no aplicarla. El sacerdote actúa en nombre de la iglesia para aquello que la iglesia tiene que hacer, no para cometer faltas graves como la pedofilia pues la formación de los sacerdotes va en contra de esto”, manifestó monseñor Castro Quiroga.

La medida evita que la iglesia sea culpada por acciones cometidas por sus clérigos.

“Por una parte, el documento busca que ningún sacerdote o empleado de la diócesis cometa un acto de pedofilia. Además, que el que cometa la falta responda por lo que hace y no deba hacerlo la iglesia pues la falta no es institucional. Buscamos poner en claro que la iglesia no está de acuerdo con estas cosas y las rechaza y como las rechaza no tiene por qué responder por algo que no quiere en su casa”, sostuvo el Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.

Hasta el momento, la Arquidiócesis de Cali no se ha pronunciado sobre esta claúsula, que, según Elmer Montaña, abogado de las víctimas del padre Wílliam Mazo, condenado por pederastia, es ilegal y pretende evadir la ley.



Con esta clausula ilegal, iglesia católica pretende nuevamente burlarse de las victimas de curas pederastas y evadir la ley. pic.twitter.com/6HOzZhxcNS — Elmer José Montaña G (@elmermontana) April 5, 2017

Por el caso de Mazo, a principios de 2017, el abogado de la Arquidiócesis de Cali responsabilizó y culpó a los padres de los niños abusados sexualmente por el sacerdote.

Foto: Noticiascaracol.com