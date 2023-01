La prestigiosa revista The Economist destacó a esta ciudad de Colombia como modelo para seguir

Un observatorio que investiga y cuantifica la criminalidad local, la razón del reconocimiento. La iniciativa debería aplicarse a nivel mundial, dice la publicación.

Cali fue destacada como modelo para seguir por parte de la prestigiosa revista The Economist debido a su observatorio de seguridad.

Dicho organismo existe hace más de 25 años, en un principio se llamó Observatorio Social, pero, actualmente, la Administración municipal lo reforzó y se denomina Observatorio de Seguridad.

El cambio de nombre se debe a que no solo mide los homicidios, sino también otros delitos como los hurtos y el consumo de sustancias psicoactivas.

El trabajo de este observatorio fue resaltado por la revista inglesa The Economist como ejemplo a nivel mundial para diagnosticar y atacar las causas de la violencia.

Pablo Uribe, subsecretario de la política de seguridad de la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca, señaló que el observatorio “se encarga de recopilar toda la información de la violencia y la criminalidad que se presenta en Cali”.

“Cada martes, se reúnen diferentes entidades entre las cuales está Fiscalía, Medicinal Legal, Policía y la Universidad del Valle para cuadrar y cruzar los homicidios que se presentaron en la semana anterior”, explicó el funcionario.



