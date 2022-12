La queja de Julio Nava por “hambriento” cobro de Sayco Acinpro para su concierto en favor de Mocoa

El cantante caleño difundió dos videos donde mostró su indignación y rechazo por un dinero que la habría exigido la entidad para realizar este evento de caridad.

“Lamentablemente, estamos teniendo un inconveniente con el concierto en el Teatro Imperial en la ciudad de Pasto, debido a que el hambriento Sayco Acinpro anda cobrándonos un dinero para hacer un evento por el cual no hay taquilla”, dijo Julio Nava en el video que publicó en sus redes sociales.

En el otro video, señaló que esta sociedad le estaba pidiendo 750.000 pesos para poder llevar a cabo un evento cuyo único propósito es “ayudar a la agente de Mocoa”.

“Muy mal lo veo por parte de Sayco. Estoy complemente en desacuerdo, es un concierto que yo estoy ofreciendo, donde no hay taquilla, donde la gente va a ir a donar unas cosas, donde se está cantando y tratando de utilizar los talentos de las bandas locales, el mío, para que la gente se motive a ayudarles a los que están pasando un mal momento en Mocoa y lo único que uno recibe de gente como Sayco es: ‘Plata, quiero plata’ ¡Qué tristeza!”, afirmó.

En ese sentido, pidió la asesoría de “alguna persona conocedora de la ley” para que lo ayudara a evitar ese cobro por un evento que no busca “generar ningún tipo de dinero, sino reunir recursos para la gente de Mocoa”, donde una avalancha cobró la vida de más de 320 personas.



Al respecto y en diálogo con Blu Radio, donde Nava también habló sobre el tema, el presidente de Sayco, Poldino Posteraro Ariza, aseguró que el evento sí se puede realizar sin necesidad de pagar el dinero al que se refiere el artista caleño.

“El proceso en Sayco, cuando se hacen eventos gratuitos, cuando el autor quiere regalar su presentación en un concierto, es decir, que las obras que se vayan a interpretar sean de su autoría, solamente tiene que pasarle a la sociedad una solicitud donde dice que él exime a Sayco Acinpro por posibles reclamaciones por el cobro de derecho de autor de las obras de su autoría que se van a interpretar”, explicó.

No obstante, aclaró que la sociedad Sayco Acinpro solo cobra los derechos de autor a establecimientos públicos por la realización de eventos.

“Sayco debe cobrar los derechos de autor por ley porque tengo un mandato de cada uno de los autores y compositores. Si yo no cobro el derecho de autor, mañana pueden hacerme una reclamación, puedo estar incurso en una demanda y, posteriormente, me tocaría indemnizar por esas obras que se interpretaron a través de esos autores”, manifestó.

Posteraro sostuvo que el dinero que se recauda por este concepto se consigna cada tres meses a los artistas que están registrados en Sayco-Acinpro. Sin embargo, Julio Nava desmintió esa declaración al asegurar que no está recibiendo esos recursos.