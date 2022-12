La radiografía del desempleo en Buenaventura, que completa diez días de paro cívico

Habitantes del puerto aseguran que, pese a prepararse con doctorados y maestrías, no logran conseguir trabajo. El índice de desempleo es alto.

Una de las demandas del comité del paro cívico, que ya completa diez días, es la creación de nuevas vacantes de empleo. Muchas personas señalan que las empresas privadas prefieren gente del interior del país; mientras para el sector público hay que tener influencias políticas que les permitan entrar a llenar estos puestos.

Paralizado el trasporte marítimo de Buenaventura en medio del apoyo... Una de las afectadas por esta problemática es Rosa Mery Hurtado, una administradora de empresas con dos especializaciones, quien lleva tres años y siete meses sin trabajo. "Como asesora comercial me ofrecen el mínimo o por debajo del mínimo, eso quiere decir que abusan de la situación que estamos viviendo por el alto índice de desempleo en el puerto", expresa.

Por su parte, Moisés Hidrobo, otro habitante del municipio, dice que hay discriminación. "Las empresas grandes no consumen o no le compran al comerciante de Buenaventura, prefieren traer hasta el papel de otras ciudades".

Mientras un estudio de la Cámara de Comercio calculó el desempleo en el 62 %, hace un mes el Dane entregó una cifra del 18 % solo en el casco urbano. "Hay una gran brecha entre lo que somos en la realidad y lo que considera el Gobierno Nacional", señala Alexánder Micolta, presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura.

La población del puerto, volvió a marchar, permanece a la expectativa por las propuestas que den solución a los ocho puntos que han planteado.

