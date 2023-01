La razón por la que más de 5.000 familias podrían perder los beneficios adquiridos con el Sisbén 1

Los afectados realizarán una movilización para exigir que no les sean retiradas las ayudas, pues serían las únicas que tienen e, incluso, algunos hasta aguantarían hambre.

Más de cinco mil familias de Piendamó, Cauca, podrían perder los beneficios adquiridos por pertenecer al Sisbén 1, debido a que los puntajes de la última encuesta subieron su categoría.

María Azucena Escobar es una adulta mayor y madre cabeza de familia que deriva el sustento de su hogar a partir del reciclaje en dicho municipio. Tenía 11.3 puntos en el anterior censo y ahora le subió a 46.14.

“Pago arriendo, servicios y no tengo ayuda de nadie ni del Gobierno, porque no pude meter a los niños en eso de Familias en Acción ni yo a la tercera edad. No tengo a nadie que me ayude y, encima de todo, le suben semejante puntaje a uno, pues me parece muy triste”, dice la afectada.

La misma situación la viven María Dolores Sarria y Gerardo Gembuel.

“Yo trabajo con la carreta y hay días donde me buscan a trabajar y trabajo, pero, si no, me toca hasta aguantar hambre”, dice el señor Gembuel.

“Estamos por perder salud-vida y el adulto mayor que es de mi esposo”, comenta, por su parte, la señora María Dolores.

Como ellos, cerca de cinco mil familias de Piendamó podrían perder varios beneficios de los que entrega el Gobierno, todo por el incremento en el puntaje del Sisbén.

Por eso, desde la Alcaldía de Piendamó, se radicó una petición al Gobierno nacional para que se sostenga el puntaje del año anterior.

“Uno de ellos es el programa del adulto mayor, que es importante, también el programa de servicios médicos, el de vivienda. Entonces, estas comunidades saldrían de esos programas”, dijo Víctor Valencia, alcalde de Piendamó.

El próximo viernes, las familias afectadas por el nuevo Sisbén marcharán por las calles de Piendamó exigiendo una solución a este problema.