La reacción de Pipe Bueno luego de enterarse que Jessica Cediel se casará próximamente

Hasta un mensaje le dejó el artista a quien fue su novia y con quien tuvo uno de los romances más sonados y polémicos de la farándula colombiana.

¡Confirmado! Jessica Cediel dio el sí y contraerá matrimonio con su actual novio de quien no se conocen muchos detalles pero que supo robarle el corazón de la modelo y presentadora.

Bajo total hermetismo esta hermosa mujer mantuvo su actual relación, pues fueron muchos los comentarios y rumores que quedaron luego de romper con su expareja, el cantante de música popular Pipe Bueno.

En contexto:

¡Se casa Jessica Cediel! Confirmó que dará el sí y reveló por fin quién es su novio El escenario para dar el sí no podía ser el mejor; el cielo de Nueva York fue testigo de esta decisión por parte de la reconocida y talentosa periodista que, a bordo de un helicóptero, le anunció a sus seguidores lo emocionada que estaba.

“Una relación de tres: Dios, tú y yo. Gracias mi amor por un día tan espectacularmente espectacular. Me llevaré este momento tan mágico para siempre”, fue el mensaje que publicó Jessica junto a una foto en la que se le ve en compañía de su amado y con anillo de compromiso a bordo.

Pues bien, como era de esperarse, la reacción de sus seguidores no tardó y fueron casi tres mil los comentarios que recibió en su cuenta de Instagram.



Varios famosos también quisieron hacer parte de este importante momento, pero sin lugar a duda, el mensaje de Pipe Bueno fue el que más llamó la atención por lo que representó para la futura esposa.

“¡Felicidades, Jess!”, plasmó el cantante caleño en la publicación de Jessica quien próximamente dará este importante paso en su vida.