La reina de los bolos que comanda la selección Colombia del Suramericano en Cali

La selección Colombia de bolos femenina sigue haciendo de las suyas en el suramericano de esta disciplina en Cali bajo el mando de Rocío Restrepo, una bogotana que brilla en los Estados Unidos y que volvió al país para ponerlo en lo más alto.

"Vengo jugando bien. Este año ha sido bueno aunque en esta competencia no me he sentido muy cómoda. Me estoy enfocando en mejorar", dijo Rocío Restrepo, campeona suramericana de bolos.

Y así, sin sentirse en plenitud de su nivel, Rocío Restrepo ha conseguido tres medallas para nuestro país en individual, dobles y tríos, lo que la ratifica como la reina de los bolos en Colombia. "No creo que sea la reina, pero si Asia me llama así, súper bien", afirmó.

Rocío se coronó campeona panamericana y suramericana durante 2016, además de ganar dos títulos en el circuito profesional de bolos femenino en los Estados Unidos. Estos logros la impulsan a conseguir su mejor participación del año en el mundial de Qatar.

"El objetivo es ganar la mayor cantidad de medallas de oro como preparación para lo que viene", afirmó la deportista.

El mundial se llevará a cabo del 3-7 de diciembre, pero, antes de eso, la seis veces campeona nacional estará en el Abierto de Bolos de los Estados Unidos y en el Campeonato de Primera Categoría en Medellín, donde espera seguir su reinado como la mejor bolichera de Colombia.

El Suramericano de Bolos, que se inició el pasado 24 de octubre, culmina este sábado en la bolera de la Unidad Deportiva Alberto Galindo, ubicada en el sur de la capital del Valle del Cauca.