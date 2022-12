La respuesta de Dilian Francisca Toro a acusaciones por supuesto soborno a exfiscal Aldana

La Gobernadora del Valle del Cauca niega haber dado dinero al exfuncionario a cambio de favorecerla en proceso que le sigue la Corte Suprema por parapolítica.

Ante los señalamientos hechos por Andrés de Jesús Vélez, la mandataria regional asegura que el hombre miente, porque ella no conoce al exfiscal anticorrupción Rodrigo Aldana.

"No sé si lo está haciendo por retaliación, porque yo lo denuncié. Además, todos saben y conocen que Andrés de Jesús Vélez ha estado como testigo falso en muchos casos", afirma Toro.

Los pecados de Aldana: al fiscal también lo investigan por presuntos... A pesar que la funcionaria desmiente a Vélez, hay que tener en cuenta que su testimonio provocó la caída del exfiscal Rodrigo Aldana , señalado de haber favorecido a Otto Bula en un proceso de extinción de dominio a cambio de un apartamento.

"El testigo que lo desmintió en la Corte dijo que él era mitómano, que consumía drogas. O sea que el señor Andrés Vélez no tiene ninguna credibilidad. Además, ¿por qué le iba a dar plata si lo tengo denunciado como testimonio falso?", sostuvo la Gobernadora.

La mandataria, quien manifiesta estar tranquila, agregó que aproximadamente hace un año y medio ratificó su denuncia en contra de Vélez y que este proceso se encuentra en recolección de pruebas.