La respuesta de la Alcaldía de Cali por el incumplimiento en la entrega de obras en la ciudad

El llamado de atención lo hizo la Personería, entidad que recorrió varias construcciones que, a la fecha, están inconclusas. Este es el panorama actual.

Según la Personería de Cali, ha sido una conjugación de errores en la ejecución de las obras.

Primero mala planeación y financiación, además algunos contratistas no cumplieron lo acordado y también hizo falta tomar los correctivos a tiempo para no tener resultados como este: un puente que debió estar terminado en la primera fase de la prolongación de la Avenida Circunvalar, hoy es una obra abandonada e inconclusa.

La Personería de Cali hizo un recorrido por cinco obras de la ciudad que a la fecha están inconclusas, según la entidad, son varios los problemas que afectan las construcciones.

“Fallas en la planeación porque cuando se iniciaron las obras no sé habían adquirido los predios de manera total. A los contratistas no se les desembolsó lo que se debía en el tiempo que correspondía, caducidad en otros contratos”, señala Héctor Hugo Montoya, personero de Cali.

Personería exige a Alcaldía de Cali cumplir con obras prometidas y que están aún inconclusas El funcionario insistió, además, que el error de la administración municipal ha sido generar falsas expectativas a la comunidad.

El corredor verde es una de las obras que, según el organismo, debió estar terminada en 2016 y a la fecha va en un 80 por ciento de ejecución.

La Alcaldía de Cali explicó el porqué de los retrasos.

“Nosotros hemos estado haciendo el mayor esfuerzo para entregarle a la comunidad todas estas obras que quedaron con una serie de problemas de la administración pasada, y tenemos que resolver todos esos problemas, aparentemente parece que no estuviéramos haciendo lo necesario pero sí lo estamos haciendo”, manifiesta Marcial Quiñónez, secretario de Infraestructura de Cali.

Mientras que la alcaldía espera entregar las obras al finalizar este año, la Personería aseguró que iniciará una nueva investigación.