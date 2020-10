La Segura ‘chicaneó’ en redes su lujosa camioneta que le costó sudor y lágrimas

Natalia Segura, mejor conocida como La Segura en redes sociales, volvió a sorprender a sus seguidores, pero esta vez no por sus despampanantes fotos, en esta ocasión lo hizo tras mostrar su nueva camioneta.

En la publicación que subió a su cuenta de Instagram, La Segura agradeció a sus seguidores, ya que ellos han sido fundamentales para alcanzar sus metas en el mundo de los influenciadores.

“Les presento a la nueva bebé de la familia. Yo solo puedo agradecer, gracias y mil gracias por tanto amor y apoyo, por caminar conmigo y acompañarme a cumplir cada uno de mis sueños”, escribió la influenciadora.

Días antes, La Segura subió una serie de historias a su perfil en las que, llorando, le contaba a sus fanáticos que había podido conseguir la camioneta que soñó toda su vida.

“Me llamaron y me dijeron que me entregaban mi camioneta, la que toda mi vida soñé y la que jamás me imaginé que iba a poder tener”, dijo La Segura entre lágrimas.

Miles de sus seguidores la felicitaron por alcanzar lo que un día soñó y le auguraron más éxitos, mientras que otro pequeño grupo comentó que este no era el momento para exhibir ese tipo de lujos.

Sueño cumplido para La Segura, quien es un ejemplo de perseverancia y compromiso dentro de las redes sociales.