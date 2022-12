La sorpresa que el salsero Alexis Lozano trae para el 'Petronio Álvarez' en Cali

Foto: cortesía Comunicarce

Reconocido como un salsero destacado, siendo músico y director de la Orquesta Guayacán y fundador con Jairo Varela del Grupo Niche, Alexis Lozano es el productor y creador de grandes éxitos como ‘Oiga, mire, vea’, ‘Torero’, ‘Cuando hablan las miradas’, entre otras.

El próximo 14 de agosto en Kilele, la fiesta de remate del Festival Petronio Álvarez que se realizará en los parqueaderos de la Plaza de Toros de Cali, el reconocido y emblemático músico, nacido en Quibdó, Chocó, lanzará 'Alexis Lozano Chirimía de Primera', una 'big band' que vestirá de elegancia la chirimía, género musical que representa su tierra, el Pacífico colombiano.

A Noticias Caracol, Alexis le aseguró que él es el Rey de la Chirimía, al estar detrás de las canciones más populares de la música tradicional del Pacífico como ‘La vamo a tumbá’, ‘El porteñito’, ‘La quita marido’ y ‘La prueba de amor’, que serán interpretadas, entre otras, durante su concierto en Kilele.

"La gente en Cali, Chocó, Colombia y el mundo conoce a Alexis Lozano como el músico de salsa, el que hizo al Grupo Niche con Jairo Varela, el que hizo a la Orquesta Guayacán pero me ha faltado recordar que en la música del Pacífico he sido un gran aportante como orquestador, arreglista, productor musical y músico. La gente no ha logrado a asociar a Alexis Lozano con la chirimía pero yo soy el Rey de la Chirimía, he sido un músico que le ha dado grandes aportes y he vestido de ‘frac’, de traje a la música del folclor de Chocó y del Pacífico", sostuvo.

¿Por qué una big band de chirimía?

A.L.: Para retomar la cantidad de éxitos. Este año tomé la determinación de hacer una 'big band' con 20 músicos llamada 'Alexis Lozano Chirimía de Primera'. Estarán tres trompetas, tres saxofones, tres trombones, clarinete, bombardino, piano, bajo, percusión y cantantes. Tocarán los mejores exponentes de chirimía, provenientes del Chocó, y reforzamos con grandes músicos de Cali, en los metales, especialmente.

¿Dónde nació y a qué suena la chirimía?

A.L.: La chirimía es el género musical que representa al Chocó también se le llama a la agrupación musical que ejecuta o interpreta esta música. Tiene dos clarinetes, un bombardino, batería, tambora, platinos y la voz pero la hemos venido engrandeciendo con instrumentos como el bajo, piano o guitarra.

También es hermanada con el jazz de Nueva Orleans y Nueva York tiene la misma composición de la chirimía, tienen bombo, platillos, batería o redoblante y en vientos clarinete, trompeta, saxofón, tuba o bombardino. Típicamente tocada, la chirimía se parece a los sonidos del jazz.

¿Qué relación tiene la chirimía con la salsa?

A.L.: Como la salsa, la chirimía es mulata, nacieron de la unión de la raza blanca europea con los negros de África. La salsa nació en Cuba, en el Caribe y la chirimía nació en el Chocó, en el Pacífico colombiano.

¿Qué espera con este nuevo proyecto?

A.L.: Con este nuevo proyecto vamos a engrandecer la música folclórica del Chocó, a vestirla de etiqueta y llevarla a grandes teatros y salones. Yo percibo la chirimía en grande y es parte de las claves de mi éxito, por eso lo que produzco le da la vuelta al mundo y a la gente le gusta.

¿Por qué decidió hacer el lanzamiento en Kilele?

A.L.: Kilele es un espacio participativo, sin discriminación y sin ser excluyentes. Cabemos todos los artistas y talentos del Pacífico. Estarán exponentes de salsa choke, salsa, urbana y, por supuesto, folclor en una misma tarima.

Alexis Lozano ha sido el único ganador siete veces de la Feria de Cali e invitó a que todos los colombianos asistieran al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez para aprender de la música, cultura y gastronomía del Pacífico colombiano del 11 al 15 de agosto.

