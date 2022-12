“La tengo acumulada”: vea lo que Maleja le escribió a Tatán Mejía para decirle que le hace falta

Se trata de un singular comentario de la instagramer caleña en mención al motocrosista manizalita, que está en Nueva York. El mensaje causó sensación en redes.

Tatán Mejía se encuentra disfrutando por estos días de la Capital del Mundo y a Maleja Restrepo ya le hace falta. Pero, la principal razón, al parecer, no es precisamente la complicidad y el amor que caracteriza a esta reconocida pareja. ¿Cuál será?

"¿Por qué son tan lindos? Extrañándote @tatanmejia. Llegue pues mijo que no tengo a quien darle cantaleta y la tengo acumulada", expresó la actriz y presentadora de la Sultana del Valle, junto a una imagen de su esposo y su hija Lupe en Instagram.

Esta original y divertida confesión generó risas entre los usuarios de la red social, que no dudaron en responder a la publicación. Algunos incluso se atrevieron a señalar el porqué de la cantaleta acumulada.

"¿Sabías que las mujeres debemos hablar 6.000 palabras diarias? O sea que tú le tienes un acumulado a @tatanmejia. O sea, multiplica tus días de ausencia y ya sabrás jajajajajaja", escribió @claudiamorenoo.

Otros seguidores, sin embargo, no repararon mucho en el comentario de la vallecaucana, sino en el gran parecido entre la pequeña Guadalupe y el deportista paisa. "Dos gotas de agua… divinos", afirmó @acarola24.

Constantemente Tatán y Maleja comparten con sus seguidores cómo es la relación que llevan, espontánea como ellos.

De hecho y apenas esta semana, el manizalita le hizo una emotiva declaración a su esposa: "No eres la mujer de mis sueños, eres la mujer de mi vida cuando me mantienes despierto... No ha sido fácil, pero tampoco imposible. Simplemente gracias", manifestó.

Cabe recordar que la pareja espera su segunda hija, Macarena. Ante la breve ausencia del paisa, la madre de la famosa caleña se encuentra de visita en su casa acompañándola en esta etapa del embarazo y ecografías.

