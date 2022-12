La triste realidad de los jóvenes de Buenaventura que viven en un municipio sumido en el abandono

El comité del paro cívico asegura que solo uno de cada 100 jóvenes consigue llegar a la universidad, por la falta de oportunidades en el distrito.

En Buenaventura hay tres campeones departamentales, dos de ellos han representado a Colombia en mundiales, pero ahora no pueden ni utilizar el coliseo, pues, por estos días, ha estado ocupado por la fuerza pública.

“Nos quedamos en la calle pero nosotros decidimos entrenar en la casa del profesor por no quedarnos sin hacer nada”, manifestó Jorge Riascos, campeón mundial de pesas.

Los habitantes del barrio La Gran Colombiana tienen un nuevo espectáculo para ver: pesas en la calle.

“He venido a trabajar acá y yo todas las mañanas los veo trabajando en la calle y me gusta salir a verlos. Es un deporte muy bonito”, afirmó Ana Luz Torres, habitante de Buenaventura.

Ellos se han convertido en un ejemplo para las nuevas generaciones de este puerto sobre el Pacífico.

“Pienso que también podría llegar a hacer eso y llegar a los Juegos Olímpicos”, indicó Alison Estupiñán, niño habitante de Buenaventura.

Escenarios deportivos en Buenaventura, monumentos al abandono que... Noticias Caracol ingresó a los barrios del distrito para hablar con los jóvenes y saber qué es lo que hacen en Buenaventura, en qué trabajan.

“Estamos por ahí en la calle porque este es el único trabajo que hay para los jóvenes, ser motorratón, no hay nada más. Si uno lleva una hoja de vida a la Sociedad Portuaria y no tiene quien palanquee para entrar, no se logra”, indicó Herney Perea, joven de Buenaventura.

Christian Ramiro Arroyo tiene 23 años y dice que está cansado de tomarse fotos para las hojas de vida.

“Quiero estudiar lo que sea, solo quiero salir adelante y no quiero seguir trabajando así como estoy ahora, quiero un trabajo digno, en lo que se pueda”, afirmó el joven.

En Buenaventura, desde pequeños, muchos de ellos se dedican a labores informales, pues aseguran que no hay más en que ocupar el tiempo libre.