La valerosa acción de policía que salvó a un hombre y dos perros que eran arrastrados por un río

El hecho ocurrió cuando el ciudadano paseaba con su esposa y sus mascotas en cercanías a caudaloso afluente, en Cali. La mujer relató los angustiosos momentos.

"Salimos con mi marido a la ciclovía con los perritos. Tengo una que es muy amante al agua, una golden retriever, y escuchó el río y se tiró, entonces la otra también salió corriendo a rescatarla. Mi esposo corrió detrás de ellas y se tiraron al río, que estaba bastante crecido", dijo Laura Méndez.

Méndez narró que comenzó llorar al observar que su pareja y los dos animales eran arrastrados por la corriente. Sin embargo, sus gritos fueron escuchados por el patrullero Diego Armando Audor González, quien se encontraba cerca al lugar del incidente.

Perro ciego cayó a alcantarilla sin tapa y Policía lo salvó cuando lo arrastraban aguas residuales "La corriente estaba un poco fuerte y el señor no sabía qué hacer, estaba con los dos perros y no aguantaba más la fuerza de la corriente. De un momento a otro me dio el instinto de quitarme la guerrera, el chaleco y tirarme al río a hacer mi labor. Los rescatamos", manifestó el uniformado.

Las mascotas y el propietario finalmente salieron ilesos gracias a esta acción, que los propios afectados calificaron como un acto de nobleza. "La adrenalina lo invade a uno y la labor de un Policía es eso. Lo pensé y lo hice", agregó Audor González.

La angustiosa situación se registró en la mañana de este domingo, en el río Cali, en calle 73 con avenida 2 del barrio Los Guabales. La comunidad también colaboró en las labores de rescate.

El auxiliar de Policía Diego Armando Audor González sin pensarlo dos veces se lanza al #RioCali en una valerosa acción y rescató a un 🙋‍♂️ y dos 🐶 que se ahogaban en ese momento @Region4Policia @AlcaldiaDeCali @SeguridadCali @Policia1020FM @PoliciaColombia pic.twitter.com/OEbDD4kjPi — BG. Manuel Antonio Vásquez Prada (@PoliciaCali) May 13, 2018