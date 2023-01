La violenta reacción que habría tenido un padre con su hija cuando ella le presentó su novio

Se trata de un hombre que es investigado por diferentes agresiones a su familia, presuntamente, desde 2013. El ciudadano fue capturado y enviado a la cárcel.

La Fiscalía indicó que el señalado habría golpeado violentamente a su pareja sentimental y a sus dos hijas en Buenaventura. Por este motivo fue detenido por agentes del CTI y de la Sijín, en la calle 2 con carrera 3, frente a la sede de la Alcaldía.

“Los hechos por los cuales el imputado es procesado fueron denunciados por su esposa, quien aseguró que el 7 de enero de 2018 el hombre, presuntamente, llegó a su casa y empezó a agredirla a ella y a sus dos hijas”, informó el organismo acusador.

Esta no sería la primera agresión de la que fueron blanco las tres mujeres. Según la esposa, desde hace aproximadamente cinco años vendría siendo víctima de violencia verbal, física y económica por parte de su pareja.

“Ha agredido a mis dos hijas, a una de ellas, porque le presentó el novio, procedió a maltratarla y a amarrarla con una cadena a la cama para que no saliera. De eso está el testimonio de una vecina”, afirmó la mujer a las autoridades.

En 2018, la Fiscalía abrió otra investigación contra sujeto la cual se conexa con la presentada en 2013. “Esta vez, en los hechos ocurridos en enero pasado, golpeó a la mujer en presencia de una de sus hijas. Luego sacó un machete y le advirtió que no se metiera, ‘que la iba a partir’”, agregó el ente.

De acuerdo con los testimonios, las mujeres huyeron de la casa y se refugiaron donde los abuelos maternos. Sin embargo, hasta allí llegó el presunto maltratador y pidió a su esposa que saliera para hablar con ella, procediendo a golpearla físicamente y ocasionándole lesiones en su rostro.

El juez Séptimo Penal Municipal legalizó la captura del hombre, de 42 años, y avaló la imputación de cargos de la Fiscalía Seccional por los delitos de violencia intrafamiliar e concurso homogéneo sucesivo con el mismo delito.

