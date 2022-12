Ladrón arrepentido devolvió reliquia religiosa que había hurtado de parroquia en Cajibío, Cauca

El padre de la iglesia San Juan Bautista contó que el delincuente llamó por teléfono para informar dónde abandonó la custodia que se había llevado del templo.

"Yo sí pude hablar con él. La dejó en cierta parte y fuimos con la Sijín y la recogimos. Él está muy conmovido y muy arrepentido", relató el sacerdote Álvaro Muñoz.

Con un toque de campanas el clérigo anunció a los feligreses la aparición del importante elemento litúrgico. La comunidad, así como las autoridades civiles y eclesiásticas del municipio celebraron este hecho.

El cura Muñoz dijo que, aparte de perdonar al responsable del hurto, no presentará ningún cargo en su contra. "Pienso que no solo gané la parte de la custodia que se había llevado, si no también a un hijo más de Dios, porque yo sé que él va volver, porque está muy arrepentido".

Los habitantes de Cajibío manifestaron su alegría al recuperar esta joya sagrada. "Estamos contentos, porque gracias a Dios nos volvió la reliquia otra vez al pueblo", dijo Florinda Velasco.

El domingo 2 de abril se adelantará en esta parroquia una misa de desagravio y agradecimiento por la devolución de esta custodia, elaborada en Francia en el siglo XV.

