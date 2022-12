Ladrón mató a dueño de chatarrería en Buenaventura que lo atacó con arma blanca al no dejarse robar

El trágico hecho se registró en el barrio Obrero, de este municipio del Valle del Cauca. El agresor se enfrentó a la Policía y no solo terminó detenido, sino herido.

“Entró al establecimiento, al parecer, con la intención de hurtar un dinero producto de la venta de un cobre que instantes antes había realizado el propietario”, dijo el coronel Jorge Miguel Cabra Díaz, comandante del Distrito Especial de Policía de Buenaventura.

Según el oficial, el delincuente intimidó con arma de fuego a las personas que se encontraban en la chatarrería y, en ese momento, el propietario del negocio lo agrede con un arma cortopunzante a la altura del brazo.

“Esta persona, en la reacción, dispara en contra de la integridad del dueño del negocio y emprende la huida, donde unidades de la Policía Nacional proceden a perseguirlo, no sin antes haberles disparado a los uniformados”, afirmó el coronel.

En ese instante, se presentó un intercambio de disparos donde el delincuente, un joven de 21 años, resultó herido en el muslo izquierdo.

El sujeto fue llevado a un centro asistencial, pero la lesión, según las autoridades, no reviste gravedad. Entretanto, el dueño de la chatarrería, un hombre de 55 años identificado como Misael Patiño, falleció en el lugar donde se registró el ataque.

El coronel Cabra aseguró que el agresor se encuentra detenido y que el revólver, con el que atacó a la víctima fatal y a los uniformados, está bajo custodia de la Policía.

El caso ocurrió hacia las 3:30 p. m. del pasado lunes 18 de septiembre, de acuerdo con el reporte de las autoridades.