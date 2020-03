Ladrón regresó a panadería donde lo golpearon por intento de robo y destruyó parte del negocio

Una de las víctimas relató lo ocurrido y dijo que teme nuevas represalias contra él y su familia.

Un lamentable caso de intento de hurto se presentó en una panadería del barrio Portales, en Yumbo, sur del Valle del Cauca. Allí, un joven de 22 años intimidó con arma cortopunzante al propietario del establecimiento, un hombre de la tercera edad.

El presunto delincuente habría logrado su cometido de no ser por la efectiva y oportuna intervención de Jaime Andrés Tabares, hijo del propietario del establecimiento, quien redujo al sujeto. Él contó cómo sucedieron los angustiantes hechos.

“Salimos a trotar con mi papá, a trotar como todas las mañanas, enseguida del polideportivo de la casa. Cuando volvimos, él se dispuso a hacer las labores diarias en la panadería y yo entré a mi cuarto a realizar meditación y me puse audífonos”, dijo Andrés.

Posterior a la llegada de ellos a la panadería, fue que sucedió esta situación.

“No me di cuenta cuando el tipo se saltó la vitrina de la panadería y con un cuchillo intimidó a mi padre. Él gritó mi nombre y yo no escuché. Mi mamá se despertó, se encontró esta escena en la cocina y gritó, esto sí lo escuché”, relató.

Después de ver al supuesto ladrón, Jaime Andrés lo neutralizó y logró quitarle el cuchillo.

“Todo pasó muy rápido, lo cogí del cuello, le cogí el brazo, forcejeamos un rato, me lastimó el tobillo, tengo un esguince, me cortó la mano, pero logré reducirlo. Los vecinos se dieron cuenta, uno saltó la vitrina y golpearon al ladrón”, reveló.

Luego, los vecinos, alterados por los gritos, ingresaron hasta la panadería y colaboraron para someter al intruso.

“Lo amarramos de pies y manos, esperamos a que llegara la Policía, se lo llevaron para el hospital, hicieron labor de ambulancia, entiendo que primero está el ser humano. El ladrón se quedó y se voló del hospital”, contó.

Cuando lograron reducir al presunto delincuente, este en el piso y sangrando le dijo a Jaime: “Hágale, papi, usted se llama Andrés, esto no es gratis, vos me pegaste en la nariz, esto no se queda así, oís”.

El mayor temor que tiene la familia de Jaime Andrés son las represalias que pueda tener el sujeto contra él y los suyos.

“Él vive a tres cuadras de mi casa, volvió a la panadería, quebró la vitrina, nos dañó el negocio, lo tenemos cerrado por eso. Lo volvieron a capturar, pero por daño en bien privado. Tenemos mucho temor con mi padre y mi mamá”, concluyó.

Andrés Felipe Muñoz, secretario de Paz y Convivencia de Yumbo, habló sobre la puesta en libertad del señalado ladrón.

“Se capturó de nuevo al agresor y se condujo a la Fiscalía, tenía denuncias por hurto, daño a la propiedad privada y tentativa de homicidio. La madre fue a reclamar al joven y, por no tener orden de captura, fue dejado en libertad”, afirmó el funcionario.

De igual forma, Muñoz puntualizó que la municipalidad está al frente del caso para evitar más hechos de lamentar.

“Visitamos a la familia, mostramos nuestra solidaridad, vamos a estar muy pendientes para que la Policía actúe rápidamente. El compromiso de nosotros es con la gente de bien”, concluyó.

Los propietarios de la panadería, que lleva más de 30 años, esperan que hechos como el que se presentó el pasado 5 de marzo de 2020 no tengan lugar en su establecimiento ni en el municipio.