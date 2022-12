Ladrones amenazaron y asaltaron a familia de Julio Nava en su casa en Pance

Foto: archivo Colprensa

En horas de la tarde de este domingo, cinco hombres armados entraron a la casa de la familia del músico caleño Julio Nava, ubicada en el sector de Pance, al sur de Cali. En la vivienda se encontraba la hija de 4 años del cantante, su mamá, papá y abuela.

Según información recibida, los delincuentes que permanecieron por dos horas, los retuvieron y amenazaron con atentar contra la vida de las víctimas, esculcaron la casa buscando objetos de valor.

“Voy camino a Pasto y me entero que mi familia había sido víctima de un atraco en donde cinco personas entraron, le pusieron a mi papá en cada cien revólveres y a mi hija de 4 años le apuntaron en la cabeza con un revólver. Luego acostaron a mi mamá, abuela y mi hija en el suelo. A mi papá le amenazaron con cortarle los dedos con una sierra, preguntándole por la caja fuerte. Mi papá es una persona jubilada que vive de una pensión y mi casa no tiene lujos, ni cajas fuertes con dinero. Estaban muy temerosos de que no encontraran nada”, manifestó Julio Nava.

Terminaron llevándose los celulares, un Ipad, documentos personales y un vehículo Aveo color gris de placas CPH 383, en el que escaparon por la parte trasera de la casa.

En sus redes sociales, Julio Nava denunció la situación, explicando que su familia no resultó herida y se encuentran a salvo.

Amordazaron en mi casa en Pance y amenazaron a mi padre, mamá, abuela e hija 3 ladrones, TODOS A SALVO, se llevaron el carro, Aveo Gris CPH-383. Info 301-6288548. Gracias. JUlio Nava. Una foto publicada por Julio (@navarock) el28 de Ago de 2016 a la(s) 2:55 PDT

Personas cercanas a la familia, aseguraron que la noche anterior delincuentes ingresaron a la casa vecina y también robaron, situación que ya se les había presentado por tercera vez.

La Policía manifestó que con retratos hablados de los delincuentes, buscan a los cinco responsables del robo en la casa de la familia del cantante caleño.

“La Policía Judicial ha adelantado toda la exploración dactilar para ubicar huellas, hay información de unas cámaras de video que tenemos en el sector aledaño para establecer la identidad de los sujetos responsables de este hecho”, contó el coronel Henry Jiménez, comandante de los grupos operativos de la Policía de Cali.

Por los continuos robos del sector, las autoridades redoblarán la seguridad.