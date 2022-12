Ladrones apuñalaron a hombre de 70 años tras no encontrar dinero en su casa

Hasta el hospital San José de Popayán fue trasladado Guillermo López, de 70 años, tras resultar gravemente herido con arma blanca durante intento de hurto en su casa ubicada en la vereda Morinda, zona rural de la capital del Cauca.

Dos presuntos delincuentes llegaron hasta la vivienda y, al no encontrar el dinero que supuestamente el adulto mayor guardaba en una alcancía, lo atacaron brutalmente. Testigos aseguran que la víctima recibió 16 puñaladas.

La comunidad del sector logró frustrar el hurto y retener a un hombre y una mujer señalados como responsables del hecho. Estos fueron entregados a la Policía.

"Cuando nos dimos cuenta que los malandros estaban adentro, en la misma pieza que había atracado a don Guillermo, los rodeamos y no los dejamos ir", narró Esned Puscus.

Según José Campo, habitante de la vereda, no es el primer hecho de inseguridad que se registra en la zona. "Aquí se está cometiendo mucho robo de motos, toda clase de hurtos, ganado, abigeo", sostiene.

Residentes del sector pidieron más apoyo de las autoridades ante el incremento de los casos de inseguridad, que se han registrado en los últimos días en Morinda.