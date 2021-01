Ladrones asaltaron a concejal que salió a caminar con su esposa: “Me enloquecí y hubo forcejeo”

Fernando Tamayo, concejal de Cali , salió a caminar en la mañana de este martes 19 de enero con su esposa y ambos acabaron siendo víctimas de un robo a mano armada.

“Salí de mi casa, que queda en el oeste, caminé por la Tertulia, bajé hasta la Ermita, ahí volteé y me metí hacía Granada. Pasando el Starbucks de Granada, cerrado, había un carro parqueado y un tipo joven se quedó mirándonos”, afirmó.

Agregó que, “a la media cuadra, llegaron dos tipos armados en motos de bajo cilindraje, bien vestidos”, y los “encañonaron”.

“Me dijeron ‘entregue el reloj’, yo no llevaba celular, ‘entregue el celular’, entregué el de mi esposa. Ellos comenzaron a jalarle la cadena y también los anillos. Yo me enloquecí, entonces me decían que te vamos a matar”, señaló.

Anotó que fue una situación compleja, pues hubo forcejeo y le hubieran podido pegar un tiro. “Seguramente eran armas de fogueo. Se llevaron las cosas y se fueron”, dijo.

El concejal sostuvo que es la segunda vez que lo roban en un lapso de dos meses y aseguró que, “desgraciadamente, salir a caminar por esta ciudad es un deporte de alto riesgo”.

“Uno siente que esta ciudad ya no nos pertenece, no podemos disfrutar ya de esta ciudad, está en manos de la delincuencia”.

Finalmente, Fernando Tamayo manifestó que si no se aumenta el pie de fuerza y tampoco se invierte en seguridad ciudadana, “aquí no va a pasar nada”.

De acuerdo con las autoridades de la capital del Valle del Cauca, el presupuesto para seguridad durante el 2021 asciende a 54 mil millones de pesos, de un total de $3,6 billones para toda la ciudad.