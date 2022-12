Ladrones hurtan dinero de entidad bancaria en el norte de Cali

Foto: Noticiascaracol.com

En una oficina del banco Bancolombia, ubicada en la Avenida 3 Norte con calle 56 en Cali se registró un robo en horas de la tarde del miércoles.

"Antes de entrar observé que un hombre alto de tez trigueña que usaba gorra, barba postiza y morral estaba ingresando. Me pareció sospechoso, me quedé afuera y casi a los cinco minutos salió el mismo hombre con más morrales. Lo vi asustado y corrió, volteé a mirar y habían unas motos que le hacían señas para que se apurara", manifestó una mujer, testigo del hecho.

Publicidad

"Luego vi cómo empezó a salir otro hombre que llevaba otras bolsas y corrió. Llevaba un arma, lo recogió una moto y se fue. Al momento salieron las personas del banco diciendo que las habían robado", agregó la mujer.

Según información de testigos, a las afueras de la entidad financiera se encontraban tres hombres en tres motocicletas esperando a los dos hombres que robaron al interior del banco.

Los delincuentes hurtaron el dinero de las cajas de la oficina bancaria y el dinero que llevaban las personas que esperaban hacer transacciones.

"A mi esposo le robaron cinco millones de pesos y el celular al interior del banco", contó familiar de una de las víctimas del robo.

Publicidad

Unidades de Criminalística de la Policía llevan a cabo la inspección del lugar y toman huellas, mientras funcionarios del banco realizan el arqueo para conocer el monto del dinero robado.