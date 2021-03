Ladrones mataron a estudiante durante robo a vehículo que había pedido a través de una aplicación

Jefferson Noriega Ordóñez, estudiante de ingeniería industrial de la Universidad del Valle, fue asesinado en el barrio Valle Grande, oriente de Cali , durante un atraco a un vehículo que prestaba servicio de transporte y había solicitado a través de una aplicación móvil .

“Jefferson, en su miedo, pidió por favor que no me pegaran, no en tono amenazante, sino suplicante, y el delincuente empezó a decir ‘matalo, matalo’, pero se refería a mí. De un momento a otro, escuché el disparo y pensé que había sido al aire”, dijo Wílmar Arles Maco, pareja de la víctima.

Y agregó: “en ese momento, ellos arrancan a correr y el conductor empieza a seguir, y, más adelante, gracias a mi tía, el carro para, todos se bajan y es donde me doy cuenta que Jefferson está al lado mío, sangrando con un disparo en la cabeza”.

Allegados al joven piden que se investigue al conductor del vehículo, ya que les resulta sospechoso que haya detenido el carro y que los atracadores hayan despojado de sus pertenencias a todos los ocupantes, menos a él.

“Él merece justicia, pero más allá de ello hay un trasfondo y es que en la ciudad ha estado muy desatada la violencia. Se deben implementar medidas para que la seguridad en Cali esté mejor”, anotó.

Las autoridades ofrecieron 20 millones de pesos para quien dé información que permita la captura de los responsables.

“Vamos a tener al fiscal general de la Nación en Cali, le recomendaremos y le mandaremos al señor fiscal un fiscal especializado para este caso, como se lo hemos solicitado al comandante de la Policía Metropolitana”, afirmó Jorge Iván Ospina, alcalde de la capital del Valle del Cauca.

El coronel Guillen Amaya, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, se refirió al hecho.

“La Policía, aprovechando las versiones de los testigos y las cámaras que hay en el lugar, adelanta una investigación que busca establecer exactamente la identidad de los agresores y dar con la captura de estos individuos”, aseguró.

En Cali, durante lo corrido del 2021, se han registrado 172 asesinatos, 27 casos menos que el año pasado. De esta cantidad de homicidios, 19 ocurrieron en la Comuna 14, de la cual hace parte el barrio Valle Grande, donde justamente mataron a Jefferson.