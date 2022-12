Ladrones se llevaron costosos equipos de camarógrafo cuando cubría homenaje a Jairo Varela en Cali

La víctima asegura que cuenta con la foto de una mujer que habría participado en este hecho. Los elementos hurtados tienen un valor de $15 millones.

Según Andrés Merlano, camarógrafo y periodista que presta sus servicios al canal CNC, de Cali, una persona se acercó a él en momentos en que estaba organizando sus equipos de grabación y ubicándose en espera del inicio del acto de homenaje al maestro Jairo Varela, quien el pasado martes cumplió cinco años de fallecido.

"Mientras me ubicada y buscaba una mesa, tipo 6:30 de la tarde, fui desplegando el trípode, ya iba a sacar la cámara, cuando un señor fue a buscarme hasta la mesa e insistentemente me dijo: 'Vea, le van a dar un CD del evento, para que vaya y lo recoja rápido'. El señor me embolató, me enredó", dice Merlano.

El comunicador señala que fue a recoger el material y en momentos en que saludaba a los familiares de Varela, en menos de 8 segundos, volteó y ya no vio al sujeto que le había dicho que fuera por el CD. Al regresar, no encontró sus equipos y alertó a los demás periodistas.

"Montedgardo, un colega que vio la acción, me dice: 'Estaba una chica detrás de ti y apenas te paraste a recibir el CD, ella dijo: Voy a llevarme el maletín por si el gordo necesita grabar una nota allá'. Él, en ese momento, no le vio la malicia a la chica. Sin embargo, cuando volteamos ya no vimos a ninguna de las personas señaladas", agrega el afectado.

Merlano indica que revisando las fotos de un reportero gráfico, que se encontraba en el homenaje realizado en la plazoleta Jairo Varela, logró hallar una con la imagen de la mujer que le mencionó Montedgardo, la cual ya ha sido compartida en redes sociales.

"Cuando íbamos saliendo del evento, tipo 8:00 de la noche, un vigilante de la plazoleta nos preguntó qué pasó, le conté y él nos dijo que había visto a unas personas sospechosas que se montaron rápidamente a un carro con un maletín, y que él tomó las placas del vehículo", agregó.

Entre los equipos hurtados hay una cámara JVC 4K, una cámara filmadora JVC Modelo GY-HM170U Serial # 10142106 de tarjeta, micrófonos de solapa y mano, discos duros, tarjetas, luz portátil y baterías.