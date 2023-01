Ladrones se metieron a casa de extécnico de Deportivo Cali y amenazaron a su esposa e hija de 3 años

Los sujetos estuvieron durante alrededor de 30 minutos en la residencia y se llevaron varias pertenencias.

Héctor Cárdenas, extécnico de Deportivo Cali, se convirtió en una de las nuevas víctimas de la delincuencia. Tres hombres armados se metieron a robar a su casa en un conjunto residencial de Jamundí, Valle del Cauca, y amenazaron a su familia.

“Ingresaron a nuestra propiedad en la cual estaban mi esposa y mi hija e, infortunadamente, las intimidaron, las amenazaron y, después, procedieron a llevarse las pertenencias nuestras”, dijo el actual entrenador de la selección Colombia Sub 17 de fútbol.

Según Cárdenas, los delincuentes, quienes entraron a la vivienda por el patio y tras violentar un ventanal, se robaron elementos como joyas, relojes, lociones, ropas y dinero. Y, aunque no resultaron heridas, su esposa e hija de solo tres años terminaron muy afectadas emocionalmente.

“Por fortuna, mi esposa y mi hija se encuentran sanas. Pero, antes que lo material, son los daños emocionales. Este tipo de escenas causan un impacto enorme y estamos trabajando para revertir esa situación y generar esa tranquilidad en ellas”, afirmó el técnico.

Una vez lograron su cometido, los sujetos emprendieron la huida por la parte de atrás la casa, que colinda con el parqueadero de un centro comercial. Cárdenas afirmó que la seguridad del conjunto residencial es insuficiente y que no es la primera vez que se presenta un hurto allí.

“Recientemente, otros vecinos también tuvieron un incidente de este tipo y creo que dos personas solamente controlando una unidad de más o menos 270, 280 casas, no es suficiente”, dijo el entrenador, al anotar que el conjunto tampoco tiene cámaras de seguridad.

El asaltó se registró en horas de la noche del pasado domingo, cuando el director técnico se encontraba en Medellín atendiendo compromisos con la selección Colombia Sub 17, que se prepara para el Sudamericano que tendrá lugar en Perú del 23 de febrero al 19 de marzo de 2019.

El caso ya fue denunciado ante las autoridades, las cuales adelantan las investigaciones correspondientes y analizan cámaras de seguridad del centro comercial, ubicado en el sector de Alfaguara, para tratar de identificar a los delincuentes y dar con su paradero.