Ladrones tienen azotados a funcionarios y usuarios de un hospital en Cali

En los últimos cuatro meses, el Hospital Mario Correa Rengifo, en el suroccidente de Cali, ha sido objeto de cinco robos de elementos médicos y pertenencias de funcionarios.

Una cámara de seguridad registró a un hombre que caminaba y simulaba conversar por teléfono en la sala de espera del Área de Servicios Ambulatorios del hospital, su cómplice es una mujer que le avisa si alguien se acerca.

Luego de varios intentos, abre a patadas una de las puertas e ingresa a la oficina, después de cinco minutos, sale del sitio, según las directivas del centro, con dos computadores portátiles.

El gerente del hospital, Irne Torres, afirmó que “estos acontecimientos afectan ostensiblemente la prestación del servicio de la institución y genera temor entre los funcionarios, los ladrones están haciéndole muchos daños a la institución".

Los usuarios se quejan del actuar de la delincuencia en un sitio que debería ser respetado por el servicio que representa para la comunidad.

“La verdad es que hay mucha inseguridad por estos lados, aunque hoy no se está seguro en ninguna parte, porque en toda parte están robando", manifestó Marino Castro, usuario del hospital.

“De hecho, deberíamos volvernos veedores nosotros los usuarios para no permitir estas cosas", agregó Guillerma Molina, usuaria del hospital.

Con ayuda de las cámaras de seguridad, autoridades adelantan la identificación de los delincuentes que tienen azotado al centro asistencial.