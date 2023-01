Lanzan campaña para que ciudadanía en general no estigmatice a personas con limitaciones físicas

Se llama 'Discapacidad no es igual a discapacitado' y busca demostrar que, como todos los demás, dicha población puede estudiar, trabajar y relacionarse.

La campaña 'Discapacidad no es igual que discapacitado' fue lanzada en Cali con el fin de que la ciudadanía deje de estigmatizar a la población en condición de discapacidad.

“Muchas se refieren, por ejemplo, al pobrecito, al cieguito, al manco, al inválido, al discapacitado, al limitado. Entonces, digamos que estos conceptos, que en algún momento se usaron y fueron vigentes, ya en esta época se han transformado y no tienen validez”, dice Felipe Gordillo, coordinador de la Sala Borges de la Secretaría de Cultura.

En ese sentido, la secretaria de Cultura y Turismo de la capital del Valle del Cauca, Luz Adriana Betancourt, señala que Gordillo “es una persona invidente”, pero “no está incapacitado”, pues “dirige, planea, desarrolla estrategias, las ejecuta y atiende como el profesional que es”.

Sin embargo, en espacios públicos y privados, estas personas aún encuentran muchas barreras de acceso.

“Hay muchas edificaciones que carecen de baños accesibles, simplemente ponemos un letrero, pero las barras no están puestas en el lugar que son. También, carecen de ascensores, de plataformas de elevación vertical”, afirma Santiago Ponce, especialista en accesibilidad.

Por ejemplo, hay cruces peatonales en la ciudad donde, si una persona en silla de ruedas quisiera pasar de una calle a la otra, no lo va a poder hacer porque se encuentra con un separador.

“Cuando nos movilizamos en la vía pública, encontramos barreras como que ya no están adecuadas, no hay rampas para subir a los andenes o algunas no cumplen con las especificaciones”, afirma Luis Bernardo Giraldo, persona en situación de discapacidad.

Lo que sí resalta esta población son los avances para acceder a buses y estaciones del MIO. No obstante, espera que, además de las barreras de infraestructura en la ciudad, también se eliminen las barreras mentales en la sociedad.

En este momento, la Secretaría de Cultura de Cali tiene tres concursos para personas con discapacidad: el de cuento, poesía y ortografía braille. Van desde agosto hasta octubre próximo.