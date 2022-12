Lanzan pacto por la innovación en Cali para impulsar la competitividad

Foto: Archivo Colprensa

La Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Cámara de Comercio de Cali lanza su programa Pacto por la Innovación en Innovation Live 2015, el encuentro más grande de conocedores de tecnología que se realiza en la capital del Valle del Cauca.

Esta iniciativa busca que 500 empresarios de la región firmen un compromiso de promover la innovación en sus organizaciones para que puedan disfrutar de los beneficios tributarios y sean más competitivas.

“En Innovation Live compartiremos cuáles son los beneficios para los empresarios y cómo pueden participar. Deben estar dispuestos a invertir en ciencia, tecnología e innovación, el programa abarca desde la formación e innovación básica hasta el montaje de sistemas de gestión y el fomento de la propiedad intelectual”, manifestó Isabela Echeverry, directora de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Cámara de Comercio de Cali.

“Con las empresas medianas que no tengan director de innovación, les vamos a ayudar no sólo explicándoles cómo funciona el gestor sino el proceso en la organización. No sólo queremos una lluvia de ideas de innovación, sino ejecutarlas en el mercado, que generen caja”, explicó Echeverry.

También, Echeverry afirmó que las empresas que firmen el pacto, recibirán beneficios tributarios, accederán hasta el 175 % de exención de impuestos, sobre aquellas inversiones que hagan en esos rubros.

“Además van a tener acceso con jóvenes emprendedores del Sena, pagados por Colciencias, para trabajar en los procesos y recibirán también un puntaje adicional en convocatorias como las de Impulsa”, agregó.

Durante Innovation Live 2015 se presentan las tendencias más importantes en términos de avances tecnológicos como son Uber, AirBnB, Netflix y Skype; la evolución del e-commerce (transacciones en internet) al e-business, que son negocios basados en la tecnología; venta de productos sin fabricarlos antes de vender (modelo etsy), servicios crowdsourced (modelo Airbnb, Uber) y negocios basados en datos (modelo Nike Run App, parques Disney).

Este certamen, que promueve las mejores prácticas empresariales en materia de innovación, tecnología y marketing, cuenta con la organización de Olewow y el respaldo de la Cámara de Comercio de Cali, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, la Universidad Cooperativa de Colombia y Green Citizen Foundation.

Innovation Live 2015, que se inició el pasado jueves, se desarrolla hasta este viernes en el Hotel Marriott, norte de Cali.