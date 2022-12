Lanzaron, desde un carro, el cuerpo de un hombre en oriente de Cali y luego huyeron

El hecho irrumpió la tranquilidad de los habitantes del barrio Villa del Lago. La comunidad fue la encargada de reportar el terrible hallazgo a las autoridades.

El susto más grande se lo llevó una vecina que salió a pasear su perro. "Yo no vi quién lo tiró, simplemente alcancé a divisar el bulto. Me dio susto cuando vi que era un cuerpo", expresó María Arango.

La forma en la que fue asesinado el hombre de aproximadamente 40 años, cuya identidad no ha sido establecida, hasta el momento es un misterio para las autoridades. Estas revelaron que el cuerpo presentaba una herida en el cráneo y que tenía los pies amarrados.

"Manifestaron que había sido dejado por un vehículo, ya tenemos algunas características y con unidades de la Sijín estamos buscando identificar qué tipo de vehículo era y quiénes se movilizaban en el mismo", explicó el mayor Óscar Landazábal, comandante Distrito 6 de Policía Cali.

Autoridades investigan las causas de la muerte de la víctima y sus responsables.