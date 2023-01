Largas filas en estaciones de gasolina: pánico en Pasto tras fracaso de encuentro Duque e indígenas

Habitantes de la capital de Nariño, angustiados ante un nuevo boqueo de la vía Panamericana, decidieron madrugar a tanquear sus vehículos y motocicletas.

Luego del fracasado encuentro entre el presidente Iván Duque y las comunidades indígenas en Caldono, norte del Cauca, la tensión y el temor volvió a reinar en el suroccidente del país.

Fue el caso de la ciudad de Pasto, en donde sus habitantes madrugaron a abastecerse de combustible por temor a un nuevo cierre en las vías de acceso.

En contexto:

“Nos deja con los crespos hechos”: el reclamo de indígenas tras reunión que no se cumplió con Duque Frente a esta situación, los líderes nativos informaron que, a pesar que no se pudo lograr un encuentro con el mandatario de los colombianos como lo requerían, por el momento no contemplan un posible bloqueo de la vía Panamericana.

Cabe señalar que esta reunión estaba prevista para llevarse a cabo durante la mañana del pasado martes 9 de abril, pero por cuestiones de seguridad, no se realizó finalmente aunque las partes estaban a tan solo 250 metros de distancia.