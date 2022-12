Las artimañas de un hombre que habría estafado con compra de vehículos de remate

Ellos viven en Cali, pero solo se conocieron cuando se dieron cuenta que habían sido estafados por la misma persona, quien les ofrecía facilidades para comprar un carro. Les decía que, a través de una aseguradora, él podía acceder a vehículos que iban a ser rematados a bajo precio.

Uno de los afectados, quien mantuvo reserva de su identidad, aseguró que primero le entregó un millón de pesos a esta persona y luego otros diez, pero que nunca recibió su automóvil.

A una mujer le dijo que el vehículo costaba ocho millones de pesos, pero le indicó que era necesario separarlo. “Había que dar $3.000.000 pero en ese momento no se le dio esa cantidad, sino millón y medio”, afirmó la víctima que también omitió su nombre por seguridad.

A otra de las personas estafadas le cambió la modalidad, pues le entregó un carro después de recibirle seis millones de pesos.

“Pero resulta que él me da un carro alquilado, ya que estuve averiguando, Yo lo llamó y él me dice que me va a devolver la plata y me da un cheque por $7.000.000, pero el cheque sale con fondos insuficientes”, sostuvo la afectada.

El hombre, según los documentos de las víctimas, se hace llamar Javier Felipe Tezna Santacruz, contra quien hay siete denuncias penales en Cali y tres en Popayán. Las autoridades investigan los casos.