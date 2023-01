Las confesiones de Claudia Orozco, señalada de organizar paseo en narcobús accidentado en Ecuador

La mujer se presentó voluntariamente ante la Fiscalía y pidió perdón a las víctimas del siniestro. Asimismo, sostuvo que estas personas eran inocentes.

Lo que empezó como un accidente de un bus turístico, va en un proceso judicial por el hallazgo de más de media tonelada de marihuana en el automotor, cuyo conductor está capturado. Ahora, Claudia Ximena Orozco, señalada de organizar el supuesto paseo, se entregó a autoridades.

"Estoy aquí porque necesito pedir perdón a todas las familias, porque cometí un error y me equivoqué, y se perdió la vida de personas inocentes. Me siento avergonzada con mi familia, con mis hijos, con la sociedad", afirmó Orozco ante medios de comunicación.

Según ella, la necesidad económica fue la razón que la llevó a cometer el error de haber accedido a convocar gente para realizar un viaje en que, supuestamente, se lavaría dinero. "Inicialmente me dijeron que era para justificar y lavar dinero de un político", sostuvo.



Vea también:

"Pido perdón": apareció mujer que habría arreglado paseo en narcobús accidentado en Ecuador La señalada aseguró que, antes de salir de Cali, ella no sabía que el bus iba con droga y manifestó que se enteró poco antes de llegar al Huila, cuando la amiga que la contrató se lo confesó.

"Ella me comentó en el camino. Ella no viajaba y esta vez viajó, Carmelina Idrobo", añadió.

Claudia Ximena afirmó que las vecinas de El Guabal y demás viajeros son inocentes, incluso, la primera residente del barrio a la que contactó y que fue la que invitó a otras personas.

"Se les daba la información que inicialmente me dieron a mí: que era un político y que se necesitaba lavar dinero o justificar gastos".

Elmer Montaña, el abogado de Orozco, dio a conocer que, al parecer, la justicia colombiana no asumirá el caso, sino que la implicada sería extraditada.

"Me parece muy lamentable que esa sea la decisión de la Fiscalía, que le niegue a esta señora el derecho a ser juzgada en su país y que sea la única que vaya a responder finalmente ante la justicia ecuatoriana por estos hechos", dijo Montaña.



También puede consultar: