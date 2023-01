Las confesiones de dos niñas sobre su padrastro en jornada de prevención adelantada por autoridades

Según las primeras informaciones, las hermanitas de 7 y 11 años revelaron a la Policía la conducta a la que vendrían siendo sometidas desde hacía un año.

Consternación y rechazo es lo que ha causado en la comunidad del municipio de Andalucía, Valle del Cauca, un aparente caso de abuso sexual en contra de dos niñas.

El hecho quedó en evidencia luego que las dos menores, quienes participaban en una jornada de prevención contra este delito, adelantada por funcionarios de la Comisaria de Familia y Policía de Infancia y Adolescencia, rompieron en llanto y relataron los abusos de los que, supuestamente, venían siendo víctimas por parte de su padrastro.

Al conocer el caso, las niñas fueron remitidas con un equipo de profesionales que pudo establecer que las menores presentaban señales de abuso sexual, de acuerdo a los resultados que arrojaron los exámenes clínicos. El hecho fue denunciado y reposa en la Fiscalía de Tuluá.

Al parecer, las dos hermanitas eran abusadas al mismo tiempo por parte de su padrastro desde hacía un año,

Este hombre, según el reporte, se presentó voluntariamente ante las autoridades en el municipio de Andalucía, negando las acusaciones de los menores.

Pese a la denuncia y el relato de las menores, el señalado fue dejado en libertad ya que no fue capturado en flagrancia.

“Los funcionarios que estaban en la jornada atendieron inmediatamente los signos de alarma y le dieron atención a las dos niñas, verificando que muy posiblemente eran víctimas de abuso. No lograron la captura del señor porque no fue en flagrancia”, señaló Luz Adriana Londoño, secretaria de Género del Valle.

Este hecho es materia de investigación por parte de las autoridades, mientras se adelanta un consejo extraordinario para establecer la ruta y las responsabilidades del señalado con el fin de corroborar su posible culpabilidad en este atroz caso.

Además, informó la Policía, se indaga sobre la posibilidad de que la madre de las menores tuviera conocimiento de los hechos, además de las supuestas amenazas de muerte contra las niñas por parte del sujeto si llegaban a informar sobre su conducta.