Las contrataciones irregulares que llevaron a la captura del alcalde de Buenaventura

Eliécer Arboleda Torres fue detenido por lo que sería un nuevo escándalo de corrupción en el manejo de recursos para remodelar el único hospital del puerto.

El alcalde de Buenaventura fue detenido este lunes 16 de abril junto con otras nueve personas, entre ellas cinco funcionarios de su administración, tras la presunta apropiación de más de cinco mil millones de pesos.

Estos recursos, según informó la Fiscalía, estaban destinados al mejoramiento de la infraestructura del Hospital Luis Ablanque de la Plata, el único que hay en el puerto vallecaucano.

“En noviembre del año pasado, el mismo día de la inauguración por parte del alcalde, llovió y, esa madrugada, se cayó la fachada del área de urgencias”, dijo Alberto Salas, director de Fiscalías contra la Corrupción.

Fue un contrato firmado en junio de 2016 por nueve mil millones de pesos con la Unión Temporal MC. Asociados. Un contratista que, para el ente acusador, no tenía la experiencia que se requería.



