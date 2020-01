Las dificultades que afrontan habitantes de Comuna 20 de Cali tras suspensión del Miocable

El servicio se suspendió desde el 3 de enero por orden de la Superintendencia de Transporte, la cual aseguró que el sistema representa un riesgo para los usuarios.

Don Esteban Mazauell tiene 80 años, varias dificultades de salud y limitados recursos económicos. Asegura que tarda hasta una hora en bajar a pie por las empinadas lomas de la Comuna 20, dice que ni sus rodillas ni su bastón aguantan semejante esfuerzo.

“Tengo una dificultad, a mí me duelen mucho los pies y no solamente yo, hay mucha gente que está así, minusválida, y necesitamos el Miocable para bajar, porque esta loma es muy dura para uno”, afirma.

La situación se repite para más de seis mil usuarios que, con 2.200 pesos, bajaban la ladera en el Miocable y, sin pagar más, se integraban a las estaciones del sistema de transporte masivo. Ahora, sin una alternativa por parte de la Alcaldía, buscan cómo resolver cada día.

“Me toca bajar hasta el plan caminando o usar una moto para poder llegar a la zona de trabajo”, señala el ciudadano Edil Gallardo.

Luz Marina Trabares, otra habitante de la zona, dice, por ejemplo, que, con gran esfuerzo, paga el pasaje en campero. El viaje que antes le salía en menos de 5.000 pesos ahora le cuesta el doble.

“Antes eso me lo podía gastar en los niños, en una fruta o en un jugo, ahora no. Ahora, tengo que sacar lo del pasaje o, si no, quedó por allá”, sostiene.

Aunque, por ahora, no ha oficializado ninguna alternativa para los habitantes de la Comuna 20, la Alcaldía indicó que trabaja en la elaboración de un plan que garantice la movilidad de los ciudadanos hasta que el Miocable pueda volver a operar.

Cabe recordar que la integración de los camperos al sistema de transporte masivo de Cali, MIO, es una alternativa que se ha contemplado por años, pero no ha podido ser concretada.

