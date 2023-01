Las duras críticas a Valentina Lizcano por mostrar uno de sus atributos y su categórica respuesta

Los comentarios surgieron tras imagen sin "prejuicios", publicada por la actriz en redes y que dejó a miles boquiabiertos, pero en algunos despertó disgusto.

Se trata de la fotografía que subió Valentina Lizcano el pasado martes a Instagram, en la que dejaba ver su cola al descubierto. El post que provocó mensajes admiración por parte de algunos seguidores de la caleña, así como duras críticas de varios usuarios.



La foto sin "prejuicios" con la que Valentina Lizcano volvió a seducir a miles de seguidores Tras los comentarios en contra la foto posteada, los cuales Valentina compartió en su historial de Instagram, la artista hizo una categórica reflexión ante los mismos, en la cual hasta participó su propia madre.

* "¿Mami? A ti te escandaliza que yo muestre las nalgas", le preguntó la vallecaucana a su progenitora.

* "No, porque una nalga es como una mejilla. Depende de usted cómo lo mire", dijo la mujer.

* " Entonces, ¿el problema no está en quién lo muestra, sino en cómo lo miran?", cuestionó Lizcano.

* “Exacto… El morbo lo tiene uno. Cada quien es libre de mostrar lo que quiera y hacer lo que quiera. Siempre que no ofenda a nadie y el que se ofenda es porque es tonto", puntualizó la progenitora.

La famosa de la Sultana del Valle continuó con su análisis respecto a las reacciones provocadas por la imagen. Señaló que las personas que se sintieran ofendidas deberían preguntarse el porqué de la ofensa. "Porque debe ser que algo estoy reflejando. ¿Por qué te moleta? ¿Te sientes insegura, te sientes atacado? ¿Por qué?", agregó.

De acuerdo con Valentina, este tipo de situaciones no le generan sufrimiento, por el contrario, la divierten. Expresó que los comentarios le sirven como gasolina para llevar un buen mensaje, abrir los ojos y la consciencia de muchas personas.

La caleña dijo, entre risas, que muchas veces sabe cuál será la respuesta de los internautas antes, incluso, de hacer una publicación, porque son algo evidentes.

"Pero me gusta ponerme ahí. Yo tengo el cuero fuerte para ponerme ahí y que usted pueda reflejar esos miedos, esos temores, esos mitos. Para que pueda mostrar su frustración, pero, cuando la muestre, hágase el favor de analizar por qué. ¿Por qué a mí lo que hace una extraña me afecta? ¿Qué es lo que molesta? ¿Tengo envidia? ¿Tengo rabia? ¿Me siento insegura con mi cuerpo? ¿No estoy feliz con mi vida? ¿Qué pasa?", manifestó la actriz de la 'Reina del Flow'.

La artista, además, sostuvo que no le preocupan las adolescentes, sino sus madres y los cuestionamientos, entre otras cosas, de "sentir que el cuerpo femenino es asco, es rabia". Aseguró que este tipo de acciones son las que generan peligro a los niños de caer en las manos equivocadas, porque no son capaces de hablar al sentir que cometen un pecado.



