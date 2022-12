Las EPS siguen siendo un dolor de cabeza para los pacientes en Cali

El servicio de salud en Cali sigue siendo un dolor de cabeza para los usuarios. De acuerdo con informe de la Secretaría de Salud de la ciudad , Emssanar, Caprecom, Coosalud y la Nueva EPS, son las entidades con mayor número de quejas.

En un punto de la capital del Valle, varias personas permanecen desde altas horas de la noche y otras van llegando en lo corrido de la madrugada para solicitar algún tipo de autorización. Los afiliados aseguran que son la mayoría de las EPS que tienen este tipo de dificultades.

"Yo voy a tres EPS y me ha ido mal. No para mí, sino para mi hijo, para una hermana y para una tía, en todas es igual. Y peor porque uno está pagando, me parece injusto. A mi hijo le negaron el derecho de que lo atendieran por urgencia en un oído", manifestó una de las usuarias.

Algunos de los pacientes vienen desde otras zonas de la región. Este es el caso de una mujer mayor que viaja desde El Charco, una pequeña población de Nariño. "Vengo a autorizar unas fórmulas para que me puedan dar las drogas para mi esposo que está enfermo. Son 24 horas de viaje porque tengo que venirme en barco", dijo.