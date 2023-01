Las fotos de avioneta accidentada en Popayán que muestran que habría tenido un incidente hace meses

Se conocieron en medio de la investigación de las autoridades para establecer las causas del siniestro, que dejó siete muertos y dos heridos.

Tras la entrega de los cuerpos de las víctimas fatales del accidente de una avioneta en Popayán y el retorno de las familias que habían sido evacuadas ante el riesgo de una posible explosión, se conocieron unas fotos de la aeronave que muestran que habría tenido, hace meses, un incidente.

Las imágenes corresponderían a un hecho registrado el pasado 31 de marzo de 2019, donde la avioneta se habría salido de la pista del aeropuerto Guillermo León Valencia, de la capital del Cauca, por una presunta falla mecánica.

Estas fotografías también se conocen en el desarrollo de las investigaciones que la Aeronáutica Civil y también la Fiscalía adelantan para establecer la razón por la cual la avioneta que había despegado del aeropuerto con destino a López de Micay acabó estrellándose contra una casa.

Producto de la colisión, ocurrida el pasado domingo 15 de septiembre en el barrio Junín, siete personas murieron y dos más resultaron heridas, las cuales siguen bajo observación médica en el Hospital Universitario San José en Popayán.

Uno de ellos es Jimmy Édison Muñoz, quien, a pesar de las heridas que sufrió, ingreso consciente al centro asistencial.

“Cuando llegué, le dije: ‘Hijo, ¿qué te pasó?. Y él me dijo: ‘Gracias, papá, por venir’. No me alcanzó a decir nada más, porque estaba muy adolorido”, relató Pablo Muñoz.

Ahora, espera la pronta recuperación de su hijo y de Jairo Pineda, el otro sobreviviente.

Entretanto, Juan Bernardo Meléndez, una persona con limitaciones físicas que habitaba la vivienda donde se estrelló el avión, asegura que no ha podido sacar siquiera elementos personales.

“A ver si se ponen la mano en el corazón y hacen algo por mí”, señaló.

La vivienda de Luz Aida Valencia también sufrió algunos daños. “Lo material se recupera, mi nieto es el que está bastante mal psicológicamente, porque no quiere estar solo acá”, afirmó.

Se espera que, una vez termine la inspección por parte de técnicos de la Aeronáutica Civil y los de la aseguradora, se inicie con la remoción de los restos de la aeronave.

En contexto:

