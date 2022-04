Las infracciones pendientes de la camioneta en la que se accidentó Freddy Rincón

Desde una clínica y mientras espera una cirugía en una pierna, Jorge Eduardo Muñoz, el conductor del bus de MIO que chocó contra la camioneta en la que iba Freddy Rincón, narró el momento del siniestro. Aseguró que, cuando vio que se iban a pasar el semáforo, les pitó.

“Donde ellos hubieran parado, no los había tocado porque yo alcancé a sacar el carro, por eso, es que cuando yo colisionó me mandan hacia allá, pero, cuando yo saqué el carro, ellos con la punta me tocan y me tiraron hacia allá”, relató.

Croquis, testimonios y los propios vehículos involucrados hacen parte del material probatorio que la Secretaría de Movilidad entregó a la Fiscalía y que permanece en cadena de custodia por contener datos claves para la investigación, entre ellos, huellas dactilares en el volante de la camioneta.

“Las pruebas de alcoholemia y las declaraciones de quienes en ambulancia transportaron a estas personas”, anotó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Establecer la identidad de una cuarta persona, quien podría ser el conductor del vehículo, concentra el interés de los investigadores, que analizan algunos videos.

En una de esas grabaciones se observa a dos personas descender de la camioneta en la que iba Freddy Rincón y acercarse a un taxi. Asimismo, estudian el testimonio de María Manuela Patiño y Diana Lorena Cortés, las otras dos pasajeras cuya declaración será determinante.

La camioneta estaba sin SOAT vigente y con 7 infracciones pendientes, 3 de ellas por exceso de velocidad y la más reciente con fecha del pasado 14 de marzo, por un valor total de 4.274.362 pesos.

Según el RUNT, el vehículo se encuentra a nombre de Tomás Humberto Díaz Valencia, medio hermano del exfutbolista, a quien la Fiscalía citaría en los próximos días a declarar.